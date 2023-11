¡Tenga en cuenta! Cortes de luz del 13 al 18 de noviembre en Cartagena

Cartagena: para realizar el cambio de aisladores, crucetas, protecciones y apoyos se adelantará una interrupción sobre los circuitos Mamonal 1 y 2 desde las 5:30 a.m. hasta las 5:30 p.m. impactando el servicio a las empresas Cotecmar y zona franca de Mamonal.

También, avanzará la renovación del circuito Ternera 7 de 5:50 a.m. a 4:00 p.m. Se interrumpirá el servicio en Carrera 102 Calle 39b Sector Urbanización Villagrande de Indias.

Cartagena: para realizar la renovación de postes y elementos de red se suspenderá el servicio de energía desde 7:10 a.m. hasta las 4:50 p.m. desde la Carrera 5 entre Calles 6 y 7 del barrio Bocagrande. Al inicio y al final de estas acciones los clientes del circuito Bocagrande 3 percibirán una leve interrupción del servicio, con el fin de aislar la zona de trabajo.

Cartagena: para proceder con la instalación de un nuevo transformador de potencia en la subestación Candelaria se requiere la suspensión del servicio desde las 5:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en los circuitos Candelaria 1 y 2 que alimenta los barrios: Nelson Mandela, Barrio Villa Hermosa, Barrio El Henequén, Barrio La Esmeralda I, Barrio La Esmeralda Ii, Barrio Nazareno, Barrio Manuel Vergara. Además, Arroz Barato Sector La Paz, El Campestre, Vista Hermosa, Veinte de Julio sur, Colinas de Villa Barraza, Luis Carlos galán, Villa Rosa, Antonio José de sucre.

También en la zona insular entre Bocachica y Tierrabomba se adelantará la instalación de nuevos postes entre las 6:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Turbaco: para avanzar en la remodelación del circuito Ternera 6: De 7:30 a.m. a 8:00 a.m. y de 3:00 p.m. a 3:30 p.m. se interrumpirá el servicio en Turbaco: Barrios 13 de Junio, Rosa Manga, Hoyo Oscuro, El Rosario, El Bajo, Los Ciruelos, Las Mercedes, Pumarejo, Las Parcelas, La línea, Las Mercedes, Avenida Pastrana, Calle Real, Sector La Plaza, Sector Calle El Cerro, Calle San Roque, Calle Nueva, y en ese mismo circuito de 7:30 a.m. a 3:30 p.m. se suspenderá el servicio desde la Carrera 17 hasta la Carrera 25b entre Calles 15 y 24 del barrio Urbanización La Cruz.