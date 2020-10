“Afinia dice que somos zona de invasión y que la Alcaldía debe declararnos como subnormal para que nos instalen las redes, y la Alcaldía dice que no puede porque se meten en problemas si algo malo ocurre. Se están lavando las manos, sobre todo porque nosotros ya fuimos declarados como sector subnormal en el 2012”, manifestó Pinilla.

Sin embargo, los líderes comunales afirman que las autoridades desconocen ese decreto y por eso no les han dado solución a su actual problema. Germán Pinilla, gestor cívico de Nuevo Israel, lamentó que tras una semana aún no hayan cambiado el transformador dañado.

Esto responden

Sobre la semana sin luz en Nuevo Israel, la nueva operadora del servicio en la región, Afinia, manifestó que: “Son más de 35 grupos de familias conectados ilegalmente al transformador de 25 kwa que alimenta al sector, se trata de una zona con topografía irregular y características de alto riesgo de deslizamiento. De acuerdo a la normativa vigente, es responsabilidad de la Alcaldía la búsqueda de recursos para el mejoramiento de redes en los barrios subnormales, aunque según el POT esa zona es de reserva ecológica”.

De igual forma, Afinia sostuvo que este sector tiene una deuda que supera los 700 millones de pesos, equivalentes a más de 30 facturas comunitarias pendientes de pago.

(Lea: Este martes no habrá toma a Mamonal).

Por su parte, desde la Secretaría General de la Alcaldía afirmaron que se trata de una zona de alto riesgo en la que no se puede normalizar la energía, pues no cumple los requisitos.

“Es una comunidad que ha crecido de manera progresiva, lo que ha llevado a que el transformador que tenían instalado de KVA no resistiera la conexión de ese número de personas. Ya en dos ocasiones se quemaron los transformadores. La solución es sacar a esas familias de allí, no se les puede colocar energía. Por ello, vinculamos a la Secretaría de Planeación y Gestión de Riesgo, para mirar la reubicación de esas personas. Pero no hay la misma mínima posibilidad de que la Alcaldía autorice unos transformadores en esa zona. Pues sería un riesgo que después asumiríamos nosotros en caso de que algo suceda”, aseveró el Distrito.

La familias afectadas advirtieron que en caso de no recibir soluciones esta semana, se tomarán las vías de hecho para protestar.