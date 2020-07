“Tenemos tres CAI cerca, no deberían pasar hechos así”

Víctor Esquivia, presidente de la Junta de Acción Comunal de Los Alpes, lamentó el hecho y pidió a la Policía Nacional que no quede impune. A su vez, denunció que el barrio está siendo azotado diariamente por los bandidos porque no hay suficiente fuerza pública garantizando la seguridad de los moradores.

Piden más policías

Según la denuncia, al día se registran entre dos y tres robos en este barrio, sin contar los que no se hacen públicos.

Lo más curioso, según la gente, es que en el barrio vecino Las Gaviotas hay tres CAI de Policía que deberían al menos generar una sensación de seguridad en los residentes, pero la realidad es que nadie se siente seguro en la zona.

Esquivia precisó que el problema no es por la calidad de los agentes, sino por la cantidad, ya que abarcan jurisdicciones muy amplias y no dan abasto. “La solución no la deben dar los comandantes de los CAI ni los patrulleros, la solución de fondo debe venir de arriba, de los altos mandos, son ellos quienes deben ser conscientes de la problemática en estos barrios porque no hay suficientes unidades”, añadió el presidente de la JAC.