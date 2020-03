“Tenemos el personal, la infraestructura y las camas para atender la emergencia”

Desde la Clínica Cardiovascular Jesús de Nazareth los médicos, enfermeras y su gerente, Gerald Meza, lanzan un SOS a la Alcaldía, al Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), a la Superintendencia de Salud y demás autoridades, así como a la comunidad, donde les cuentan que están aquí, que existen y que a pesar que las EPS les adeudan 14 mil millones de pesos, están prestos a prestar la clínica para aquellas personas que pueden complicarse con el coronavirus, pandemia que ataca principalmente a las personas mayores y la cual ha afectado hasta el momento a 26 personas en la ciudad.

“Nosotros estamos aquí, dispuestos a prestar nuestras instalaciones, nuestras camas que son 200 y a nuestro personal, pero necesitamos que obliguen a las EPS para que paguen la deuda que nos tienen desde hace 3 años”, son las primeras palabras que dice el gerente de esta clínica y quien asegura que “en la ciudad y el país hay una rosca con las EPS. Ayer (martes) cuando hice el video que está en las redes sociales explicando nuestra situación, no sabía a qué clínicas habían seleccionado para prestar servicio en esta contingencia y hoy (ayer) que fueron dadas a conocer, tengo que decir que ellas no dan abasto, están sobreexpuestas, esas clínicas y hospitales no tienen las camas necesarias para atender esta emergencia”.