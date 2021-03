Preocupados y desesperados porque han transcurrido más de tres meses y aún sus hijos siguen sin recibir los beneficios del Estado a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), un numeroso grupo de padres de familia que residen en El Líbano y Boston protestaron ayer en la afueras del CDI Jardín Social Ciénaga de la Virgen, para exigir el inicio de operaciones en este 2021.

El CDI está a un costado de la Vía Perimetral, y allí se atienden 350 niños a nivel institucional y a 150 en la modalidad familiar, quienes este año no han gozado de las diferentes ayudas alimentarias ni psicosociales acostumbradas.

En los manifestantes existe incertidumbre y por eso le piden al ICBF que seleccione al operador que debe garantizar la atención de estos pequeños y la vinculación laboral de más de 20 personas.

“Estamos desde las 7 de la mañana protestando para exigir que definan esta situación, no tenemos certezas de nada, no sabemos cuál será el nuevo operador ni cuándo empezará. La preocupación es principalmente por los niños que están en sus casas en condiciones difíciles, muchos de sus padres no tienen un trabajo y necesitan de las ayudas que ofrece el CDI para mejorar su nutrición. Además sabemos que en la pandemia ha aumentado la violencia intrafamiliar. Necesitamos respuestas, hasta ahora nos tienen en el limbo a nosotros y a los niños a la deriva”, argumentó Vilma Tovar, trabajadora del lugar.

La manifestación fue pacífica y no causó afectaciones a la movilidad de la zona. Esta no es la primera protesta que realizan estas personas, pues en días pasados estuvieron en el Centro, frente al edificio Concasa donde funciona la sede del ICBF, pero según ellas tampoco recibieron respuestas concretas.

Otra inconformidad es la demora en la contratación porque están sin seguridad social.