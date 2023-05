Temblor en Cartagena: los eventos que han sacudido a la ciudad

La onda del movimiento sísmico se pudo percibir, especialmente, en edificios altos de la ciudad, sobre todo los conjuntos residenciales nuevos ubicados en el triángulo social de la ciudad. De acuerdo a un reporte, no hubo evacuaciones parciales y tampoco hay reporte de emergencias por este movimiento. Lea también: Cartageneros se quejan del calor: estas son las razones y el pronóstico

Se conoce de algunas menciones de sismos del siglo XIX y comienzos del XX que pudieron afectar la ciudad. Así como la noche de un domingo de octubre de 1998, cuando la tranquilidad de los cartageneros fue rota por un sismo de 3,5 que estremeció a la ciudad. De este evento no se conserva material fotográfico.

El temblor de magnitud 5,5 (mb) del 5 de abril de 1975, tuvo su epicentro en cercanías a la Isla Barú, y causó algunos daños en las edificaciones más vulnerables de Cartagena, estimándose por tanto para esta ciudad una intensidad VII en la escala de Mercalli modificada. Si bien este sismo fue registrado por numerosas estaciones instaladas en diversas partes del mundo, no tenemos mucha información más allá de precisar su localización, magnitud y profundidad”, explicó a El Universal Mónica Arcila, geóloga de Ingeominas.

El secretario del interior de este año. Roberto Barrios informó que el Distrito está trabajando en la creación de la Unidad de Gestión de Riesgo de Cartagena, una entidad que dependerá directamente de la Alcaldía y no de la Secretaría de Infraestructura como viene funcionando la oficina de Gestión de Riesgo. Esto permitiría gestionar ante la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo mayores aportes respecto a las necesidades que tenga Cartagena en este sentido. "Cartagena está en mora de darle mayores funciones a la Unidad de Gestión de Riesgo. Ya tenemos el proyecto y esperamos que en marzo lo podamos presentar ante el Concejo para que entre en funcionamiento lo más pronto posible", indicó el exsecretario Roberto Barrios ese 2015.

Igualmente varias casas de los corregimientos de La Rufina y La Unión, en Pinillos, y en San Miguel, en Hatillo de Loba.

Cartagena también se vio impactada ante este temblor, aunque no se reportaron daños. La Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres del Distrito (OAGRD) indicó que si bien el sismo se sintió con fuerza en la ciudad, no se reportaron daños graves. “Este tipo de temblores en la costa Caribe no son frecuentes, pero tampoco es para alarmarse, hacemos un llamado a la calma y a continuar respetando las recomendaciones para enfrentar la pandemia”, señalaron las autoridades ese año.