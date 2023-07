“Te vamos a quitar los puntos”: delincuentes suplantan supermercado en Cartagena

Rosmery Julio y Édgar Villalobos son dos compañeros de trabajo que recibieron una invitación via telefónica para asistir a una cena gratuito en un lujoso restaurante del Centro Histórico. Al llegar notaron algo raro, por lo que decidieron irse. No obstante, aún los siguen contactando y esta vez, hasta los amenazaron.

Rosmery relata que una vez llegaron al restaurante hubo exceso de atención, buenos tratos y cortesía. “Nos dijeron que nos darían un plato de camarones al ajillo, nos sirvieron y comimos, la comida estaba deliciosa y todo estaba perfecto hasta que de repente empezaron a ofrecernos unos paquetes turísticos. Según, debíamos depositarles casi $3 millones para unos beneficios y hoteles cinco estrellas. Nosotros cordialmente les dijimos que no estábamos interesados en esos paquetes, y fue ahí donde comenzaron los problemas. Como no aceptamos, ni quisimos dar nuestros datos personales nos preguntaron que cuál era la desconfianza, y comenzaron a abordarnos de una forma desesperada y tan insistente que ya nos estaban asustando”.

Siguen las llamadas, y ahora con amenazas

Casi un mes después del susto que pasaron, Rosmery recibió una nueva llamada el fin de semana pasado.

“Me contactaron el fin de semana para decirme que me hacían otra invitación a un restaurante del Centro del que me voy a reservar el nombre. Yo les pregunté que a qué se debía la invitación esta vez, y me dijeron que por ser cliente de Éxito y Carulla me había ganado el beneficio con la agencia de ir al restaurante a comer totalmente gratis, que esto era gracias a los puntos que había acumulado en mi tarjeta y por ser una cliente fiel. Lea también: Video: Soñaba con trabajar fuera de Cartagena, la estafaron y ya no le contestan

Me dijo que yo le aparecía en su registro, que anteriormente me habían invitado y yo no acordé nada. Esa vez yo fui acompañada. Pero algo me olió mal y lo vi sospechoso, porque me insistieron mucho en mis tarjetas de crédito, por eso les seguí la corriente pero no les firme nada. En la llamada lo confronté y claramente le dije que no confiaba en que estuvieran regalando comida así nomás, que esta vez no iría a ningún lugar.