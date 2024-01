¿Te pueden pagar subsidios sin estar en grupos A y B del Sisbén? Entérate aquí

Para hacer parte de alguno de estos subsidios es necesario hacer parte de un grupo del Sisbén, el cual clasifica los hogares dependiendo de sus ingresos y condiciones socioeconómicas en cuatro grupos: A, B, C y D. Lea también: Salario mínimo 2024: esto recibiría realmente un empleado que lo devenga al año

GRUPO D: corresponde hogares que no están en situación de pobreza y tiene un total de 21 subgrupos.

GRUPO C: representa a los hogares en condiciones de vulnerabilidad y tiene 18 subgrupos, del C1 al C18.

El Sisbén no garantiza el acceso automático a un programa social o algún beneficio económico debido a que cada programa social se encarga de definir los grupos priorizados y los requisitos para que las personas puedan ser beneficiarias.

Grupo A: los más beneficiados

Las personas que están clasificadas en el grupo A entre el A1 y el A5, podrá contar con mayores subsidios y ayudas estatales, ya que esté grupo están dentro de lo que se considera pobreza extrema.

Grupo D: los menos favorecidos

A pesar de que no existe una norma para escoger a los beneficiarios, en una buena parte de subsidios otorgados por el Gobierno no están disponibles para personas clasificadas en el grupo D al no ser consideradas como población en pobreza, ni vulnerable.