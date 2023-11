¿Te están prestando $1 millón por una app? Ojo, cartagenera fue amenazada

Destacó a su vista en la pantalla un mensaje de texto donde le decían que podía hacer un préstamos de $1 millón de pesos “fácil, rápido y en cuestión de horas”. Dice que no se lo pensó dos veces, nada perdía con solo preguntar. El link la llevó a una aplicación por medio de la cual le solicitaron algunos datos, los cuales ella llenó sin saber que se volverían en su contra. Lea también: “Mandé a poner un poste para el internet y no me contrataron”: denuncian CallCenter

“Yo hice las vueltas porque la plata, según, la podía pagar a tres cuotas en 90 días. Yo llené los campos y esa plata nunca llegó, nadie se comunicó conmigo. Yo lo dejé así, pensé que la página había tenido algún error en el sistema y por eso mi solicitud nunca llegó. Pero a la semana me llamó una muchacha diciéndome que me quedaba un día solamente para hacer el pago del millón de pesos. Eso me desconcertó, porque nunca recibí tal dinero, solo llené unos datos que me pedían. Además, se supone que ellos cobraban la plata en 3 meses ¿por qué me llamaban a la semana y sin haberme hecho el préstamo?”, contó Soriano a El Universal.

La madre cabeza de hogar lo primero que hizo fue bloquear el número de todas partes, y no le contó a su esposo lo ocurrido, pues le pareció un pequeño inconveniente como cualquier problema del día a día. No obstante, los sustos empezaron al día siguiente cuando la llamaron desde otro número.

“Me dijeron el nombre de una de mis hijas, me dijeron que les transfiriera por Nequi a mas tardar en la noche el millón de pesos, porque o sino iba a ver qué pasaba, ya no sonaban como una empresa de préstamos en línea, la muchacha me cobraba, yo le decía que la plata no me llegó y ella luego me pasó a un hombre de voz gruesa, me dijo que si me quería hacer matar por un millón de pesos”, relató la cartagenera.

Tatiana no soportó más y tuvo que hablar con su esposo para que aumentara la seguridad en la casa, también formatearon los celulares, pues temían que los presuntos delincuentes tuvieran a la mano la ubicación de la vivienda desde sus dispositivos. Lea también: ¡Agéndate! Alcaldía de Cartagena realizará jornada de atención integral

“Mi esposo se molestó conmigo, me dijo que seguramente solo estaban metiéndonos presión. Esa noche prácticamente no dormimos y mandamos a las niñas para la casa de mi suegra. Yo ya fui a la fiscalía, pero es difícil hacerle seguimiento a estos casos cuando ocurren desde el celular, uno no sabe quien lo está amenazando y en Cartagena no hay oficinas para investigar estos delitos. Pongo en conocimiento la situación para que alguien, por más desesperado que esté, no solicite préstamos por esas aplicaciones”, concluyó la mujer.