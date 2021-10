“Cogí a tres señoras en el barrio Colombiatón, las traje a La María y el señor dueño del teléfono (olvidado en una carrera anterior en el taxi) me llamó para que se lo trajera (...) Unos muchachos se dieron cuenta (cuando contestó) y me atracaron, me quitaron la plata y los dos teléfonos”.

Este es el testimonio grabado en video de Javier Burgos Zabaleta, conductor del taxi de placas SPH 998, víctima de atraco en la tarde del pasado domingo. Lea: Acuchillan a taxista en aparente atraco, en Albornoz

Los delincuentes usaron un revólver y un arma blanca para amordazarlo, despojándolo de todas sus pertenencias y rompiendo el vidrio panorámico del vehículo que conducía. Por este hecho interpuso una denuncia en el CAI de San Francisco.