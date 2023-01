Taxista buscó hasta por Facebook a turistas para devolverles sus documentos

“Es muy lindo tener la dicha de hacer buenos actos”, expresó con alegría Yeison Acevedo, un taxista cartagenero que devolvió el pasado 17 de enero una cartera con importantes documentos a una pareja de extranjeros que vacacionaba en Cartagena. Lea: Cómo se movió el torniquete en hoteles de Cotelco Cartagena en fin de año

En diálogo con El Universal, el conductor, perteneciente a la asociación de taxistas del aeropuerto Rafael Núñez, contó que, además de prestar servicios en la terminal aérea, acostumbra a llevar a turistas hacia la isla de Barú.

En uno de sus acostumbrados viajes hacia el balneario, un trabajador de la zona se le acercó para comentarle que había encontrado una cartera con pasaportes, una visa americana, factura de renta de un vehículo, carnés de vacunación, entre otros documentos, mientras realizaba labores de limpieza.

Fue entonces cuando Acevedo se puso en la tarea de buscar a los turistas y hacer la devolución: “El muchacho que trabaja en el lugar donde suelo llevar a los clientes se me acercó y me contó lo que había encontrado. Yo le dije que, como trabajo en el aeropuerto, me iba a poner en la tarea de encontrar a las personas a quienes pertenecía y así fue. Para mí siempre es importante devolver las pertenencias que dejan los clientes, ya sea en el vehículo o en el lugar donde los llevo”, señaló.