Por no pagar la carrera, un taxista agredió a un extranjero

En las redes sociales circula un video grabado por un colega taxista, en el que repudia la acción y muestra los rostros de los implicados, la placa del vehículo y el trozo de madera con el que el iracundo taxista presuntamente arremetió contra el foráneo. “Estos son los taxistas que tienen jodido el gremio, levantó a un turista a palo porque no tenía plata”, se escucha en el video, en el que momentos después se enfoca al turista con moretones en la espalda y el cuello, y con la camisa rota. “Miren cómo le dio palo este tipo al turista, y en pleno aeropuerto”, finaliza la grabación. Rápidamente se hizo viral y la ciudadanía no dudó en rechazar y condenar la actitud del conductor.

Está arrepentido

Ayer en la mañana, y luego de que su nombre e imagen quedaran públicamente cuestionados, el taxista, de nombre Ricardo Cuadro, se dirigió a la ciudadanía y pidió perdón por lo sucedido. Lo hizo a través de los micrófonos del programa El Rey de la Mañana de la emisora La Reina, a donde llegó para dar la cara. “Cuando llegamos él estaba dormido y yo lo desperté, pero me sacó fueron unas monedas y por eso perdí el control. Reconozco que actué de forma agresiva con él, en ese momento me dio rabia y opté por darle con el palo. Eso fue algo tan rápido, me cegué, sinceramente reconozco mi error, la embarré. Le pido disculpas a la ciudadanía”, expresó Cuadro, quien dijo llevar más de 30 años ejerciendo ese oficio. “Esto no debió pasar nunca en ninguna parte, por eso aquí estoy dando la cara. Este gremio ahora mismo está pasando por un mal momento y estas cosas no ayudan, pido perdón”, finalizó el taxista.