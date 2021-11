Sin alcantarillado, con pésimas vías y cansados de la delincuencia están los habitantes de Barrio Nuevo, un sector que está entre Henequén y El Reposo, cuyos habitantes se sienten ignorados por las autoridades.

Y es que al llegar al sector las carencias son evidentes, pues los malos olores por las aguas residuales se perciben de inmediato, y los vehículos tienen dificultades para transitar debido al mal estado de la calle principal.

Carros, motocicletas e incluso peatones tienen que hacer “maromas” para intentar pasar y salir ilesos. “Yo mismo me he caído dos veces, ya le tengo miedo a pasar por esa calle en la moto porque está en pésimas condiciones”, comenta Luis Eduardo Hernández, habitante de Barrio Nuevo.

Relata que además de ello, las condiciones de vida en ese barrio no son dignas. “La vida aquí en Barrio Nuevo es bastante precaria por las anomalías en las que vivimos, tenemos malos servicios, no hay alcantarillado, el servicio de energía eléctrica es pésimo y la problemática social que más nos aqueja es la delincuencia. Nos están atracando a cualquier hora, las personas no pueden salir a las 5 de la mañana porque las atracan”, dice.