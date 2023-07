¡También es Quiroz! Edificio causa zozobra a los vecinos en Los Caracoles

Según los vecinos, el lugar también se ha vuelto guarida de delincuentes y de consumidores de droga, que ingresan y salen a su libre albedrío porque las autoridades no intervienen.

Según los vecinos, el lugar también se ha vuelto guarida de delincuentes y de consumidores de droga, que ingresan y salen a su libre albedrío porque las autoridades no intervienen.

“Anteriormente eso era una casa y ellos le compraron a la dueña con promesas que presuntamente no les cumplieron. Ahora eso está en pleito, pero mientras se resuelve tenemos a varias familias alrededor padeciendo porque el lugar está a su suerte. Allí hay roedores, gatos, insectos, olores putrefactos, inseguridad, mendicidad, es realmente grave”, detalló Alvear, haciendo un llamado al Distrito para que intervenga con prontitud.

El presidente de la Junta de Acción Comunal de Los Caracoles, Santiago Alvear, explicó que la construcción de dicho edificio se frenó cinco meses después del colapso en su similar de Blas de Lezo. La obra fue sellada y desde entonces no se ha vuelto a trabajar en ella y nadie da respuestas al respecto. En el barrio temen que se transforme en un ‘elefante blanco’ sin dolientes.

“La casa de mi abuela está al lado y muy afectada por el edificio, por mí lo mejor sería que ese edificio lo tumben porque son los mismos constructores del de Blas de Lezo y no queremos que aquí ocurra lo mismo. Además los indigentes a cada rato están asomándose a los patios para volarse a robar”, puntualizó la vecina Ian Leisa Solano. Lea: El drama que les ha tocado vivir a las víctimas de los Quiroz

Como se recordará, el 27 de abril de 2017 se desplomó el edificio en construcción Portales de Blas de Lezo II, dejando como saldo a 21 obreros muertos y 22 heridos. El suceso desplegó una investigación en la cual se reveló todo un entramado de ilegalidad en 16 construcciones ya terminadas en Cartagena y lideradas por el denominado Clan Quiroz, afectando a más de 212 familias compradoras.

Lo van a inspeccionar

Sobre este edificio en Los Caracoles, que no se alcanzó a terminar, la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD) le respondió a El Universal que no se tenían reportes preliminares porque en su momento no fue identificado como Quiroz, pero se le realizará una inspección esta misma semana gracias al aviso de la comunidad.

“La prioridad en ese momento fue para los edificios que ya estaban habitados y los monitoreos se hacen en ellos. De este en particular en Los Caracoles tenemos reseñado que la administración anterior nunca hizo un monitoreo, tampoco nos habían notificado que estaba abandonado y en riesgo. Recibimos el reporte recientemente y se va a incluir en el monitoreo constante que se les hace a las estructuras Quiroz. Vamos a ir con Secretaría de Infraestructura y Cuerpo de Bomberos a evaluar sus condiciones para determinar su riesgo estructural”, expresaron desde la OAGRD.