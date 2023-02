Talanqueras en las calles: ¿mejor seguridad u obstrucción a la movilidad?

Al respecto el presidente de la JAC de El Country aclaró que en este barrio no todas las calles están cerradas permanentemente, ya que algunas se abren en ciertas horas del día para no obstruir el tráfico.

“El cierre de las calles solo empeora la movilidad, que de por sí es totalmente caótica. La inseguridad hoy en día no está condicionada por estratos ni sectores, por mejorar una variable no se puede empeorar la otra. Los entes competentes deben asumir sus responsabilidades”, dijo la ciudadana Yelissa Arce, tras un sondeo realizado por El Universal sobre el uso de talanqueras.

Aún así, indicó que estas vías por su carácter residencial no están aptas para que pasen todo tipo de vehículos, como hoy está ocurriendo con algunos conductores que buscan meterse por ahí para evadir semáforos.

De todas maneras, lo que argumentan algunos ciudadanos es que las calles son públicas y no debería restringirse la movilidad a personas que no son residentes de los barrios. “Estoy en desacuerdo con las talanqueras, no deberían ser instaladas porque las calles son de todos y no de unos cuantos”, expresó el ciudadano Juan Morales a El Universal.

Son ocupaciones indebidas

Frente al tema de la instalación de talanqueras en los barrios, desde la Gerencia de Espacio Público y Movilidad indicaron que en estos momentos se vienen realizando recorridos con el fin de identificar los barrios donde están estas estructuras, que realmente son ocupaciones indebidas en el espacio público. Algunos de los sectores que se están visitando son El Recreo, El Country, Los Almendros, Alto Bosque, Villas de La Candelaria, El Campestre, entre otros.

Sin embargo destacaron que la entidad competente para restituir el espacio público son las inspecciones de Policía, ya que son ellas las que llevan a cabo el proceso tras la instauración de una querella.