¿Talanqueras en el peaje de Turbaco seguirán arriba? Ya hay decisión

El veedor Héctor Pérez ratificó la importancia de mantener las talanqueras arriba, pues considera que se debe revisar la contratación de la concesión de los peajes de Marahuaco y Turbaco: “Se debe investigar la ilegalidad del contrato de Turbaco, porque incumplieron el fallo de la Corte Constitucional, el C149, que los obligaba a respetar el POT y el uso del suelo. Tampoco han liquidado el primer contrato que ya se cumplió la TIR”.

Y continuó: “Este peaje debe ser desmontado porque más del 70% de las obras nuevas se van a realizar en el Atlántico. Mintransporte y la ANI no han querido revisar jurídicamente la legalidad del contrato y su parte financiera. El grupo Comité No Más Peajes no es un pequeño grupo, sino una representación de Turbaco y Cartagena”.