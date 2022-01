“A mí me parece una imbecilidad y una estupidez poner en riesgo la vida de las personas y la vida de los demás al no vacunarse”

Iván Duque, presidente de Colombia

“Es una imbecilidad”

El jefe de estado descartó nuevas restricciones en el país por el aumento de casos de COVID por la variante ómicron. Invitó a la ciudadanía a acercarse a los puestos de vacunación y cuestionó a quienes se oponen a la aplicación de vacunas contra este virus.

“La mejor manera de enfrentar ómicron es vacunándonos. Claramente le pega mucho más duro a las personas que no se han vacunado. A mí me parece una imbecilidad y una estupidez poner en riesgo la vida de las personas y la vida de los demás al no vacunarse, cuando la vacunación es masiva, gratuita, segura y equitativa. No existe un argumento racional para no vacunarse”.

Recordó que muchas personas “antivacunas” han muerto por COVID.