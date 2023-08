Subió la gasolina en Cartagena: Esto puedes hacer para economizar

El precio de la gasolina continúa subiendo en Colombia, y Cartagena no se salva de ello. Este primero de agosto, aumenta 600 pesos más.

¿Qué dice la gente?

Ante la reciente subida, las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar. “Los que tienen el precio más alto son los autorizados por el ministerio de minas, los que la tienen más bajo son estrategias de mercado (el que vende más barato vende más)”, “Unas tienen un precio y otras otro, hacen los que les da la gana, no hay autoridad”, “yo lo venía comentando con unos compañeros de trabajo, no entiendo cómo es más cara la gasolina en Turbaco, había gente de aquí de Cartagena que iba a tanquear por allá, y ya ni se puede”, “No rinde la gasolina, está carísima. Terpel dice que porque son franquicias”, fueron algunas de las reacciones de los cartageneros.