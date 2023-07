Stephanie, la mujer venezolana que encontró su propósito en Olaya

Es allí donde ella ha encontrado su verdadera vocación: el servicio, y donde ha puesto sus talentos a disposición de los demás. “Mis objetivos eran diferentes a los que estoy viviendo en estos momentos, pero la experiencia en comunidad me ha parecido chévere. Poder ayudar a los demás es satisfactorio. A mí me ayudaron y me hicieron parte de la comunidad, entonces ahora yo les ayudo también”, cuenta.

“La situación se comenzó a complicar. No se conseguían los artículos, la comida, había escasez de efectivo. En mi trabajo comenzaron a reducir personal y eso también me afectó porque yo estaba acostumbrada a trabajar, a tener una entrada de dinero y por eso se dio mi preocupación por salir del país. Había muchos límites pero yo busqué la manera para reunir para los pasajes y venirme a Cartagena, donde tenía una amiga”, cuenta Stephanie.

Fue gracias a esa amiga que tuvo contacto con la Corporación Ruleli en Olaya, que le abrió las puertas para comenzar su vida en la ciudad, aunque no fue sencillo. Stephanie había llegado con la intención de conseguir trabajo, pero no fue tan fácil como ella pensaba.

Ahora divide su vida entre hacer turnos como enfermera y su trabajo comunitario en Olaya, donde les enseña a los niños, jóvenes e incluso migrantes como ella aspectos relacionados a la educación sexual, la salud mental, entre otros.

“Para mí ha sido una experiencia muy bonita, a pesar de que hubo muchas situaciones en las que me deprimí porque dejé a mi familia y no conseguía trabajo. Fue difícil pero eso también me sirvió para ayudar a muchas otras personas y también a mis paisanos a través de la Red Comunitaria de Salud”, cuenta Stephanie, que aspira a seguir estudiando y creciendo como profesional.

“En un futuro también me veo como fisioterapeuta. Quisiera cumplir ese sueño aparte de los que ya he cumplido, porque me siento realizada. Trabajar en comunidad fue algo que no me esperaba pero que me ha gustado mucho”, comenta.

Perseverancia y empatía

El consejo que Stephanie le da hoy a otros migrantes venezolanos como ella es que sigan perseverando por alcanzar sus objetivos aunque se encuentren con obstáculos en el camino.

“El que persevera, alcanza. Uno tiene que vivir su proceso y no pensar que todo va a ser positivo enseguida. No desfallezcan, sigan adelante porque sí hay una luz a final del túnel, hay algo más allá y es mejor de lo que uno se espera. No es fácil, pero tampoco es imposible”, dice Stephanie.

Y a los cartageneros, les pide que sean más empáticos con sus hermanos venezolanos. “Todos somos iguales, yo les diría que traten de ser más sensibles porque ellos también fueron acogidos en Venezuela. Que traten de ser más empáticos y se pongan en los zapatos de las personas que vienen a Colombia y dejan a su familia”, manifiesta.

En este sentido asegura que el mayor error que pueden cometer los cartageneros es estigmatizar a todos los venezolanos y asociarlos a malos comportamientos, pues la realidad es que muchos de ellos, así como ella, vienen es con la intención de salir adelante y de ayudar a los demás.