“Soy una berraca”: sacó a sus 7 hijos adelante vendiendo fritos

Relató que siempre le ha gustado ser una mujer independiente porque como no estudió no le pagaban bien: “A mi me tocó sobrevivir. Siempre viajé a Maicao, vendía coco, plátano, pescado... Cuando vi que las cosas estaban pesadas por La Guajira me vine para Cartagena. Nunca había venido”.

“Siempre he sido muy creyente y creo que Dios todo lo da en su tiempo perfecto. Me quedé en mi casa, un día cualquiera conocí mucha gente y como siempre he sabido comportarme me contrataban para casa fincas y eventos grandes. Mi negocio ha seguido virtual, me piden hasta 300 fritos. Yo no estudié pero Dios me ha dado una inteligencia natural. No he recibido nada del Gobierno, todo lo que tengo es porque soy una mujer berraca”, indicó.

Su emprendimiento se llama ‘Delicias doña Mayo’, allí no solo ofrece fritos sino deliciosos pasteles al por mayor todos los domingos. Te invitamos a apoyarla para que ella pueda seguir mejorando sus condiciones de vida.