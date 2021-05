El hacinamiento en las cárceles es algo que se ha venido presentando desde hace muchos años, sin embargo, ahora en la pandemia esto se agudizó e hizo que en las estaciones de policía también se viviera este fenómeno, algo que preocupó no solo a los familiares de los retenidos, sino también a los ciudadanos que residen cerca de estos lugares.

Debido a esto, muchas familias decidieron denunciar ante la Personería Distrital las malas condiciones en que los reclusos se encontraban en las estaciones, donde no podían mantener el distanciamiento indicado por el Ministerio de Salud, lo que no les garantizaba su derecho a la salud. Al recibir tantas quejas, el personero delegado penal, Julio Flórez Fortich, en representación de la Personería, impuso el año pasado una acción de tutela donde se le pedía al Distrito de Cartagena frenar estos hechos de no salubridad y buscar la forma de garantizarles los derechos a estos ciudadanos.

En el fallo, que se conoció en noviembre del año pasado, se le pedía a la administración distrital conseguir y adecuar un inmueble que cumpliera con las condiciones mínimas de seguridad y de subsistencia digna y humana para la reclusión transitoria de estos internos.

La solución se dio, pero la situación sigue siendo la misma, por esto el personero delegado decidió imponer un desacato de tutela.