“Solo nos ofrecen gases lacrimógenos”: desalojo de 100 familias en Mandela

“Queremos que nos escuchen en la Alcaldía, que nos abran las puertas del diálogo porque hasta el momento nadie nos ha querido escuchar. Lo único que nos ofrecen para mañana son gases lacrimógenos y atropellos. En esa invasión tenemos personas con discapacidades, embarazadas, ancianos, personas que no cuentan con un empleo y que no tienen vivienda para vivir con sus familias. Incluso, esta invasión se llama ‘los Destechados’ porque nadie tiene un techo donde dormir. Aquí tenemos ya casi tres años, esperamos que mañana no haya maltratos por parte del Esmad y, por el contrario, que las autoridades nos ayuden con una reubicación”, aseguró Luis Martínez, uno de los voceros del plantón. Lea: ¡Qué peligro! Invaden en zona de torres de energía