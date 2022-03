Mi casa es de puertas abiertas, por lo tanto, iban muchos señores y señoras para que les tomara la presión arterial, les hiciera una glucometría o para ponerles una inyección. En ese espacio terminé dictándoles charlas educativas sobre factores de riesgo de las diferentes enfermedades. Este grupo se llamaba “Soy hipertenso y me cuido”. En aras de darle integralidad a todo el servicio comunitario que realizábamos nace la Fundación Mano Amiga para el Bienestar Social, unificando a los dos grupos.

Este lindo proyecto se inició hace 24 años, luego de palpar la necesidad que tenían los niños y las niñas en condición vulnerable de conocer de ética, principios, valores y civismo. Por lo que se me ocurrió hacerles pedagogía a través del deporte. “Los niños hacemos deportes por salud”, fue el incipiente nombre, el que al poco tiempo se le adhirió otro nombre, otro proyecto, también hermoso.

Trabajar como auxiliar de enfermería llenaba cada vez más poco esa sed que siempre he tenido: ayudar a la comunidad desde cualquier entorno que me toque. Por ende, tomé la mejor decisión de mi vida al crear la Fundación Mano Amiga para el Bienestar Social, que queda en el barrio 20 de julio.

La fundación

La nuestra es una fundación sin ánimo de lucro, no es una ONG, ni el templo de un pastor o un sacerdote, ni mucho menos una entidad para ganar réditos políticos. Siempre he dicho que es un compromiso mío con Dios, el cual sacamos adelante con seis amigas que me colaboran con donaciones en esta hermosa odisea.

Además del deporte, la danza con bailes autóctonos o populares en Colombia como la cumbia, el mapalé el joropo y la salsa, amenizan nuestras jornadas de capacitación y acompañamiento a niños y señores. La música es factor clave para fortalecer psicosocialmente al ser humano. Nuestros amigos tocan guitarra, piano, tambor, clave, entre otros instrumentos que hemos aprendido a tocar de forma empírica a través de YouTube. El aprendizaje compartido conecta almas.

Por otro lado, temas difíciles como la drogadicción, la prostitución y la violencia intrafamiliar los manejamos a través del arte, por medio de dramatizaciones de esos problemas sociales, y así el mensaje entra en forma lírica y armónica en la psiquis de los niños, siempre en riesgo de que estos flagelos los atrapen a la vuelta de su calle o en la esquina.

La idea siempre es conectar a nuestros niños y adultos, asistentes a los espacios de la fundación, con el mensaje y el propósito que nos trazamos hace dos décadas. Los mismos infantes lideran jornadas de donación, de entrega de útiles escolares y de apoyo social en asilos, hospitales y colegios, y nadie alcanza a dimensionar el empoderamiento que provoca eso en sus vidas.

Nuestros brazos o abrazos han llegado desde el 20 de Julio, Daniel Lemaitre y San Francisco hasta Bayunca, Pontezuela, Tierrabaja, Puerto Rey y Puerto Bello. La idea es expandirnos con cada año que pasa y seguir con nuestro compromiso de servir y ayudar a nuestra niñez y a nuestra tercera edad.