El porqué de la controversia

Reacciones a la medida

Germán Bustamante Padrón, arquitecto restaurador que fungió como director de la Escuela Taller de Cartagena por 24 años, considera que es un tema delicado que debe consultarse con el Mincultura antes de alimentar la desinformación. Sin embargo, expresó que “sería un despropósito, ya que es una decisión que traería más problemas que soluciones, el comodatario debe corregir sus errores”. En sus términos, el Club de Pesca, debe depurar procesos y expansiones, demostrando la experiencia que tiene en el cuidado y custodia del Pastelillo desde 1943.

Un miembro de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, quien solicitó no ser incluido en la controversia, denunció que “Mincultura tiene intenciones ocultas y una errada injerencia sobre lo local, aunque sea un inmueble patrimonio nacional”. Para el experto, la entidad se extralimita de sus funciones y busca aprovecharse de un escándalo que tiene mucho desconocimiento de lo legal y técnico.

“El Club de Pesca no necesitaba licencia ni permiso para hacer un mantenimiento, solo erró en no solicitar el concepto previo del IPCC, pero no es un factor que deba arriesgar el comodato”, reveló el arquitecto.

En el artículo 439 del Decreto 0977 de 2001 (Plan de Ordenamiento Territorial de Cartagena) se indica que las “obras de mantenimiento en intervenciones arquitectónicas (...) como revoques de pañetes, la pintura en general (...) no requieren permiso ni licencia de construcción”. Por lo que la fuente consultada consideró que es injusto aprovechar la coyuntura para sancionar y quitar el control del Club de Pesca sobre el fuerte.

Pese a que la obra fue un mantenimiento, el decreto indica que las obras no deben afectar la estructura del inmueble, por lo que el propietario puede ser sancionado en el caso de no ceñirse a lo permitido. El alcalde Dau afirmó que “el pañete no era la pintura indicada, eso era plástico que no deja respirar la muralla. Es por eso que no se puede entregar ese tipo de fortificaciones a particulares, es el Estado el que debe preservar estos bienes”. El arquitecto consultado indicó que “fue error de un contratista, por lo que el club no es el que debe ser sancionado y vilipendiado como lo están haciendo”.