Han pasado más de seis meses desde la última vez que los líderes comunales de barrios aledaños a la vía Perimetral pidieron al Distrito que repare los huecos que la tienen sumida en un estado lamentable.

Ahora, con las recientes y fuertes lluvias, volvieron a elevar la queja porque la transitada carretera sigue en condiciones paupérrimas y cada vez es más difícil transitarla.

Los 10 huecos que sobresalían en diciembre se han agrandado y otros más han aparecido en los 3,5 kilómetros de vía, propiciando estancamientos de agua y un par de choques entre vehículos.

(Lea: La Perimetral, una vía principal sumida en el olvido).

“La Perimetral parece no tener dolientes, aquí los únicos que nos preocupamos y gestionamos su arreglo somos los vecinos porque las autoridades no se asoman. El 1 de enero la Alcaldía nos prometió que la iba a arreglar y después nos dijeron que esto solo sería en junio porque debía darse un proceso licitatorio. Ya pasó junio y sigue todo igual. Empezamos el segundo semestre y no vemos ningún avance”, sostuvo Efigenio Gaviria, presidente de la Junta de Acción Comunal del sector Rafael Núñez del barrio Olaya Herrera.

(Lea: 40 años después, en Zaragocilla pavimentaron por sí mismos).

El gestor comunal aseguró que tiene conocimiento del proyecto de la Secretaría de Infraestructura para la adecuación de la malla vial de la ciudad, y aunque la vía Perimetral está incluida no sabe con certeza cuándo empezarán los trabajos. “Hemos acudido a varias dependencias como Infraestructura, Gestión del Riesgo y la Alcaldía Local, pero no hemos recibido respuestas. La Perimetral está dañada y las lluvias la han empeorado, si en 15 días no vemos soluciones nos vamos a ir a las vías de hecho”, puntualizó Gaviria.

Residentes de la calle Papa Negro en La Esperanza, así como de la calle El Tancón en Olaya, hicieron la misma solicitud al Distrito para que las priorice.