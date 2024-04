Sisbén: si eres estudiante y estás en estos grupos, recibirás hasta $1.300.000

El apoyo de sostenimiento para aprendices se brinda a los estudiantes que cumplan con los siguientes requisitos.

Estar matriculado en un programa de formación titulada. No aplica para programas de oferta especial empresarial de formación, formación virtual y/o a distancia, y programas de articulación con la media.

Tener Sisbén o pertenecer a una EPS como beneficiario. Es decir, ser beneficiario en el régimen subsidiado o contributivo (no ser cotizante).

No tener suscrito contrato de aprendizaje al momento de adjudicación.

No tener vinculación laboral, patrocinio o prácticas que le representen ingresos económicos.

No tener o haber tenido condicionamiento de matrícula durante los tres meses anteriores a la fecha de adjudicación.

No tener otro tipo de subsidio asignado por alcaldías, juntas comunales, organismos de estado, ni otro apoyo del SENA. Esto incluye: no ser beneficiario del servicio de hospedaje o internado, no estar designado como monitor y no ser beneficiario o titular de alguna pensión.

No ser ni haber sido beneficiario de apoyos de sostenimiento en otro programa de formación.

Realizar su inscripción a la convocatoria de apoyos de sostenimiento, en las fechas establecidas.

Mantener un buen rendimiento académico.

Los interesados en obtener un subsidio del SENA deben estar pendientes del cronograma de fechas del establecimiento para aplicar a alguna de las convocatorias de apoyo de sostenimiento. De igual forma, serán prioridad aquellos estudiantes que pertenezcan a estratos 1 y 2.