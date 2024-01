Sisbén: la entidad en Cartagena explica por qué variaron algunas categorías

En Cartagena, Turbaco y otros municipios de Bolívar hay inconformidad entre aquellos ciudadanos a los que los cambiaron de grupos en el Sisbén.

Un claro ejemplo es el de Michelle Martínez, estudiante universitaria de Bellas Artes, quien vive pensionada en el conjunto residencial Parque Heredia y está clasificada en el grupo D, privada de cualquier beneficio.

"Mis papás son de Sincelejo, yo vivo hace años aquí en Cartagena y he estado en varias pensiones, porque no tengo familia aquí. Mis papás me mandan lo que pueden, yo he buscado trabajos como mesera en el Centro, y antes me pagaban Jóvenes en Acción. Pese a ello, desde finales del año pasado hubo un problema con mi puntaje y quedé por fuera. Me acuerdo que me daban $600.000 por el rendimiento académico, yo había hecho planes con esa plata, iba a pagar el arriendo para que mi mamá no me tuviera que mandar. Esa vez a todos mis compañeros les llegó la transferencia por Daviplata, menos a mí. Luego, me doy cuenta que me habían sacado. Estoy en el grupo D, no aplico para ningún subsidio, me imagino que es porque vivo en un edificio estrato 4, pero lo que no saben es que tengo economía estrato 1", contó la joven en una reciente entrevista a El Universal

Según ha explicado la entidad, es probable que, con la información de la nueva encuesta, la clasificación del Sisbén solo cambie si las condiciones socioeconómicas del encuestado han tenido un cambio real. Dependiendo de cada caso, puede o no lograrse un cambio significativo en el resultado que impacte la clasificación del Sisbén.

El Sisbén en Cartagena, recientemente emitió un comunicado explicando algunos puntos a tener en cuenta.

"Dos de cada diez hogares cambiaron su clasificación en el Sisbén IV luego de que a finales de 2023 el gobierno nacional a través del Departamento Nacional de Planeación - DNP, cruzara la información que contenía la ficha de la encuesta del Sisbén IV con 28 bases de datos de nacionales y 1.832 bases de datos territoriales, para tener información actualizada y más cercana sobre las condiciones socioeconómicas de los ciudadanos en todo el país", explica la entidad.

Y agregaron: “Pese a que los cambios han generado inquietudes, el Departamento Nacional de Planeación anunció que la política social de ese año se mantiene y el cambio será gradual. Es muy importante aclarar que el Sisbén no es un programa social, es un sistema de información que permite caracterizar a los hogares de Colombia, por tanto no tienen injerencia en la selección de beneficiarios, son las entidades encargadas de los programas sociales quienes determinarán el cambio progresivo que se presentará en los subsidios”.