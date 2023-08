Sisbén aplicó encuestas a hogares en Barú, Ararca y Santa Ana

“Me siento satisfecha con el Sisbén por la encuesta que me están haciendo, yo me dirigí a Pasacaballos porque tenía la categoría muy alta, pedí una nueva encuesta para revisarla, y hoy me hicieron una nueva encuesta, con la esperanza de que ahora sí me llegue el puntaje bajito”, mencionó Eugenia Villeros, santanera. Lea: ¡Ojo! Están estafando a los cartageneros prometiéndoles incluirlos en el Sisbén

El Sisbén reiteró su compromiso con la transparencia y la equidad, y señaló que continuará trabajando en estrecha colaboración con las comunidades para asegurar que los programas gubernamentales lleguen a quienes más los necesitan.

En 2023 se han aplicado 22.282 encuestas, a la fecha hay 784.122 personas incluidas en la base de datos del Sisbén IV.