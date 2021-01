Mientras que desde que empezó a regir el decreto del pico y cédula (desde el 18 de enero) han sido 2.954 los contagiados, antes de las medidas, en el mismo periodo de tiempo, los contagiados fueron 4.209.

“Las medidas sí funcionan”

El Universal habló con Carmelo Dueñas, neumólogo intensivista y expresidente de la sociedad Colombiana de Neumología y Asociación Colombiana de Cuidado Intensivo, quien explicó que “las medidas sí funcionan para disminuir el número de casos y para evitar más impacto”.

Aunque lo primero que se dijo con la implementación de las medidas más estrictas fue que afectaría la economía, la verdad es que las cifras muestran la disminución progresiva del número de contagios. “Aunque lo que se desea es no tener que implementar medidas y abrir la ciudad, vale la pena destacar que para que eso ocurra las personas tienen que usar bien el tapabocas, no salir si no es necesario, que se garantice el distanciamiento, evitar las reuniones y por supuesto el lavado de manos. Si la gente hiciera eso, bajarían tanto los casos que el alcalde disminuiría las medidas”, explicó Dueñas.

Nuevamente la tendencia indica que las restricciones funcionan, pero tendrán un efecto aún más notorio si las personas por su propia voluntad continúan con el autocuidado tal como lo indica Dueñas.

“Si no se hace eso, muy seguramente dentro de 10 o 15 días se levantan las medidas y volverán a subir las cifras y ahí sí tendrán que hacer un cierre más estricto y ahí se afecta a la economía que apenas se está recuperando”, dice el neumólogo.

La escasez

Días antes de que se termine de regir el decreto que ordena toque de queda, pico y cédula y ley seca, la duda que asalta a los cartageneros es si se extenderán las medidas como ocurrió a mediados de enero o si se levantarán permitiendo el ingreso normal a centros comerciales, entidades financieras, mercado de Bazurto, locales comerciales, almacenes de grandes superficies y supermercados en general, escenarios deportivos, gimnasios, servicios religiosos, eventos de carácter público o privado, tiendas, terrazas y billares.

“El tema no son las camas de UCI, aunque las tenemos, sino que necesitamos recurso humano, pero se están incapacitando. También ventiladores y medicamentos que ya se están acabando. Se necesitan especialistas, enfermeras, terapeutas y medicamentos. El desabastecimiento es universal y aquí la fabricación es limitada y la que hay se va a Europa y Norteamérica”, explicó Carmelo Dueñas.