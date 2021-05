El año pasado el estudio de la tarifa técnica arrojó que para este año sería de aproximadamente $5.100, recordemos que esta se refiere a lo que cuesta movilizar al pasajero, para nivelar lo que paga el usuario con la técnica se tendría que hacer un aumento de $2.500, lo que a todas luces es exagerado, por lo que se esperaba que el aumento estuviera entre los $100 y los $200, y que el Distrito garantizara la diferencia que aún quedaría entre las tarifas para mantener balanceado el sistema, sin embargo ya estamos en el quinto mes del año, se aumentaron los pasajes del Transporte Público Colectivo (TPC) y de los taxis, pero aún no se tiene noticias sobre la situación del SITM en esta materia. Así las cosas, Transcaribe solo acumula pérdidas.

Sin recaudo, “es peor”

En otras palabras, si desde la gerencia de Transcaribe y la Alcaldía de Cartagena no toman una decisión sobre el futuro del Sistema Integrado de Transporte Masivo, puede llegar a una parálisis completa, afectando a miles de ciudadanos, quienes no solo se movilizan en este medio de transporte, sino que trabajan y viven de él.

Según conoció El Universal, en estos 17 días que van sin obtener dinero de las recargas, el déficit generado ha sido superior a los $3.500 millones, los cuales deberían ser compensados por Transcaribe, así como lo define la matriz de riesgos de los contratos con los operadores. Es importante dejar claro que dicho valor no incluye el déficit mensual proyectado por el SITM, el cual está cerca de los $5.000.

Mauricio Sandoval, gerente de Transambiental, asegura que “la situación es cada vez más preocupante. Por ejemplo el pasado miércoles 28 de abril, se presentaron solamente 973 validaciones de 59.582 que se tenían en promedio para un día hábil, lo cual corresponde a una reducción del 98,4% de pasajeros pagos, arrojando una tarifa técnica de $98.510. En otras palabras ese miércoles, 28 de abril, le costó al sistema $98.510 movilizar a cada pasajero pago. Situación alarmante”.

Esta tarifa aumenta debido a la falta de recaudo, lo que hace que el sistema sea inviable e insostenible en el tiempo, por eso los operadores piden a la gerencia o Alcaldía que se pronuncien.

“Existe una operación de gratuidad no reconocida por el ente gestor, el no tener un plan de contingencia definido, ha provocado una importante reducción de pasajeros pagos, es decir, que el número de los viajes que constituyen pago en el sistema están reducidos dramáticamente volviendo desde todo punto de vista insostenible la operación”, argumentó Sandoval, y añadió que “es determinante que Transcaribe y el Distrito de Cartagena solucionen la situación de no recaudo y trasladen urgentemente recursos al Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) que garanticen la prestación del servicio público y esencial”.