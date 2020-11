Esta nueva noticia no cayó muy bien en gran parte de los ciudadanos, sobre todo en los cartageneros, quienes piensan que sin esta prueba tan primordial en el Corralito de Piedra no habrá control sobre la llegada de aquellas personas que vienen de países con altos contagios de coronavirus, lo cual perjudicaría, en gran parte, a la ciudad por ser zona turística.

Colombia ya no pedirá prueba PCR a pasajeros de vuelos internacionales”. Ese fue el anuncio que hizo el ministro de Salud, Fernando Ruiz, el miércoles por la tarde en el programa televisivo que emiten a diario desde el Gobierno nacional. Esta decisión fue tomada, según dijo, después de conocer el concepto técnico emitido por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que indicó que no es necesario pedir esta prueba en países donde la transmisión del COVID-19 es comunitaria.

¿Qué pasará ahora?

“No entiendo por qué quitan esa prueba, ¿cómo sabrán que esa persona no estuvo enferma?”, “no estoy de acuerdo con esa decisión, cómo es posible que a algunos sí les exijan tener algún protocolo o algo y a los extranjeros los vayan a dejar entrar así como si nada, sabiendo cómo ha sido el comportamiento del virus en el exterior”, “yo creo que esta decisión del gobierno ha sido muy precipitada. Sé que se quiere reactivar la economía, pero esta no es la forma”. Estos son algunos de los mensajes de personas que no están de acuerdo con esta decisión, pues consideran que sí es necesario que pidan la prueba PCR, por lo menos para tener la confianza de que esta persona que entra al país, y especialmente a Cartagena, no está contagiada.

Sin embargo, hay otros que explican que “una prueba negativa no descarta de plano ser portador del virus por su baja sensibilidad, es por eso que no debe ser obligatorio. Lo más importante es andar siempre con tapabocas y el distanciamiento”.

Pero, ¿cómo se le haría seguimiento a estos turistas? Según explicó Julián Fernández Niño, director (e) de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud, el seguimiento que se le hará a los viajeros está enmarcado en el programa de pruebas, rastreo y aislamiento (PRASS), con el cual esperan poder tener toda la información necesaria de la cadena del rastreo de esta persona por si presenta algún síntoma en los siguientes 14 días después de su ingreso al país.

Además, señaló que “los requisitos previos al vuelo son, en primera medida, no presentar fiebre o síntomas respiratorios asociados al COVID-19. De igual manera, se impedirá el abordaje a aquellos viajeros que no hayan diligenciado previamente la aplicación Check– Mig”.