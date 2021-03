En cuanto a las medidas para garantizar la seguridad de los cartageneros y visitantes durante la Semana Santa se conoció que la Secretaría del Interior, Policía Metropolitana y demás autoridades de la ciudad tienen previsto realizar este viernes una reunión donde se analizarán las medidas y se establecerá el plan de acción.

No obstante, cabe recordar que el alcalde de Cartagena, William Dau Chamatt, mediante el Decreto 0229 del 1 de marzo de 2021, dejó en firme hasta el 1 de junio de 2021 algunas restricciones para mantener el orden público en la ciudad.

Entre las medidas adoptadas están: toque de queda de lunes a jueves, desde las 00:00 horas hasta las 5:00 horas de cada día, y viernes, sábado y domingo: desde las 2:00 horas hasta las 5:00 a.m. de cada día. Los días festivos el toque de queda también es desde las 2:00 horas hasta las 5:00 a.m. de cada día; en los horarios del toque de queda está prohibido el consumo de bebidas embriagantes y alcohol en espacios públicos; está prohibido el uso del espacio público que no esté autorizado por las autoridades o normas correspondientes, para celebraciones o aglomeraciones; no se permite la realización de espectáculos públicos o eventos de fiestas electrónicas y de cualquier otro tipo en playas y espacios públicos; así mismo, permanece prohibido la utilización de pick-up, o de cualquier otra clase de artefacto de amplificación sonora que genere alteraciones a la tranquilidad y convivencia ciudadana.