Preocupación e incertidumbre es el sentir que cientos de ciudadanos han expresado en redes sociales luego de que se conociera que en un consejo extraordinario el alcalde de Cartagena, William Dau, anunció la suspensión del servicio de Transcaribe a partir de mañana, 1ro de abril. (Lea aquí: Atención: Transcaribe suspende operaciones)

La principal razón de la decisión es que no se llegó a un acuerdo con Dataprom, firma proveedora del software y la tecnología para el recaudo, que suspendió operaciones desde hace más de una semana. También obedece a la falta de garantías para controlar los desmanes, desordenes y riesgos de contagios de COVID-19 que se vienen presentando en las estaciones y buses de Transcaribe tras la operación gratis, y que se pueden aumentar durante la Semana Santa. Lea: Oficial: Transcaribe seguirá operando pero con medidas especiales

Frente a estos anuncios, los operadores han manifestado que este asunto no se puede manejar de manera verbal, ni extraoficial, y que necesitan la expedición de un decreto por parte de la Alcaldía. (Lea aquí: Así reaccionan las redes sociales ante la suspensión de Transcaribe)

“Estamos hablando de un servicio público. Si el alcalde tomó la decisión de parar el servicio mañana por x o y tema debe expedir un decreto distrital con las consideraciones del caso y lo firme. Si no dan una instrucción clara y precisa para nosotros poder revisarla, y con base en ella proceder de acuerdo al contrato y la ley, no podemos hacerlo. El día de mañana el alcalde no va a respaldarnos en un proceso penal”, afirmó Sebastián Nieto, gerente de Sotramac, uno de los operadores.