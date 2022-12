Sin chantajes: así puedes hablar con tu profesor para que te suba la nota

Con la vuelta a la presencialidad la forma de decir las cosas ha cambiado un poco y la comunicación con los profesores ya no solo es cara a cara. En Cartagena la deserción académica retornó a los niveles de 2019 (subió respecto al 2020 y 2021), lo que confirma que el aumento de esta problemática respondió a la flexibilidad del trabajo en casa, sumado a la baja regularidad en la asistencia y atención a las actividades escolares, según indican los estudios de Cartagena Cómo Vamos.

Uno de los más clásicos problemas es tener que hablar con un profesor para pedirle que revise las notas, ya que son seres humanos y puede que no se encuentren en sus mejores días.

En este sentido, no pedir las notas de la forma correcta o en el momento correcto puede jugar en contra tuya. Hoy te damos las mejores recomendaciones para saber pedir las cosas en un momento tan decisivo para tu vida académica.

No te digas mentiras, sé consciente antes de ir a reclamar

Antes de ir a hacer una reclamación debemos llenarnos de requisitos, buenas bases y suficientes argumentos. Por ello debemos detenernos y pensar: ¿de verdad vale la pena ir a reclamar? ¿Merezco que me revisen la nota? Si no hemos sido los más puntuales en las clases, pero tenemos los conocimientos pertinentes, es muy probable que tengamos buenos argumentos para reclamar.

Por ejemplo, podrías decirle lo siguiente: “Profe, la verdad es que yo falté a algunas de sus clases, pero me puse al día y tengo toda la preparación que se requiere para aprobar la asignatura. ¿Usted podría informarme cuáles son mis notas y cómo puedo hacer para mejorarlas y que no me perjudiquen?”.