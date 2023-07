¡Sin acuerdos! Futuro del peaje de Turbaco en manos del Gobierno nacional

En el encuentro que contó con representantes del Comité Antipeajes, Comité Doble Calzada Sí, Procuraduría, congresistas, representantes de la Alcaldía de Turbaco, ANI y Ministerio de Transporte, no se llegaron a aprobar las propuestas de la ANI. También le puede interesar: Firmatón para exigir el desmonte inmediato del peaje de Turbaco

¿Qué pasará el 16 de julio cuando se venza la prórroga que mantiene el peaje de Turbaco con las talanqueras arriba? Esa es la pregunta que muchos habitantes del norte te Bolívar se hacen tras la fallida mesa de diálogo que se llevó a cabo ayer en las instalaciones de la sede de la Gobernación de Bolívar, ubicada en la Troncal de Occidente, pues desde la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), advirtieron la semana pasada que si no se llegaban a acuerdos, se analizaría la liquidación anticipada del contrato de concesión. Lea: ¿No va más? Peaje de Turbaco podría ser liquidado antes de tiempo

“Tras la no aceptación por parte de la ‘Familia NO+Peajes’ de la última alternativa, el Gobierno nacional a través del Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura, deberá tomar una determinación en relación al futuro del proyecto”, informó la ANI al cierre de la reunión a través de un comunicado a la opinión pública.

En medio de las mesas se presentaron dos alternativas en relación a tarifas diferenciales para la comunidad de Turbaco y Arjona, y el traslado de la caseta del peaje Turbaco tras el desarrollo de un estudio de reubicación. No obstante, ninguna de las propuestas fueron avaladas por el Comité Antipeajes.

“Somos un comité que está conformado por funcionarios de Autopistas del Caribe, contratistas que nos preocupa la situación. Defendemos los modelos de concesiones que no solo han funcionado en el contexto colombiano sino en diferentes países. ¿Qué pasaría si se suspende el proyecto? Este es el único en la región Caribe que tiene $4 billones de pesos y nos quedaríamos sin el sueño de conectar en doble calzada la vía La Cordialidad”, indicó.

Y continuó: “Hay que mencionar que el contrato contempla una operación y mantenimiento de la vía Si se da la terminación anticipada del contrato, las vías quedarían desamparadas. Por estas razones defendemos unos objetivos claros. Defendemos nuestro derecho al trabajo porque somos más de mil familias que actualmente nos beneficiamos”.

Dicho comité apoyó la propuesta de la ANI de reactivar el peaje para las categorías III en adelante.

Comité Antipeajes

Ángel Barreto, líder del Comité Antipeajes aseguró que la doble calzada en Turbaco ya se pagó. “Todo quedó en ascuas porque querían imponer la propuesta que habían hecho en la reunión previa con la institucionalidad. Lo más sorprendente es que no hablan de las irregularidades del contrato. No dicen que la gobernadora del Atlántico y alcaldes se pararon firme y dijeron que no querían peajes. Allá si van a hacer obras”, indicó.

Y continuó: “Vamos a esperar. Según nuestras fuentes, no van a bajar las talanqueras porque eso produciría un estallido social y eso sería desafiar el pueblo. Creo que eso no lo va a permitir este Gobierno, ni el alcalde de Turbaco. Esperamos que tampoco lo permita el gobernador de Bolívar”.