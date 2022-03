“Ya se ha vuelto normal que entren estudiantes y trabajadores a la estación sin pagar. Algunos lo hacen por las puertas corredizas, otros pasan a un costado del torniquete o se lo vuelan. ¿Quién les va a reclamar?, nadie porque no hay vigilantes y las personas que están en las taquillas no pueden estar pendiente a todo”, dice Lorena Puertas, quien toma el Transcaribe en la estación de Los Cuatro Vientos.

Lo mismo piensa Fernando Galván, quien ha visto a más de 5 personas ingresar a la estación de República del Líbano, pero como “no hay vigilante en la estación, no me atrevo a decir nada. Ya he notado que dos personas lo hacen constantemente”.

Esta situación se estaría presentando frecuentemente en los vagones de Lo Amador, Las Delicias y la Villa Olímpica. Sin embargo, se repite el mismo patrón en María Auxiliadora, El Mercado de Bazurto, Chambacú y Lo Bodeguita. Le puede interesar: ¿El mal de los “colados” llegó a Transcaribe?