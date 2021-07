“El fuerte olor a combustible nos va a matar. Levanto mi voz para que por favor nos ayuden, ya me es imposible respirar un aire puro”. Eso es lo primero que dice una habitante de Torices, quien reside en la carrera 14 con calle 42, justo al lado de una bomba de gasolina que inauguraron hace unos meses y la cual, a través de todos los medios, la comunidad trató de impedir, pero no fue posible.

“El olor es todo el día, además que tienen 3 tubos de salida de sus gases que emanan directo para mi casa, justo del lado donde está el cuarto de mi mamá de 81 años y el mío. Esto no es vida, así uno no puede vivir. Las autoridades deberían hacer algo para que esto no siga pasando, estamos en un lugar residencial”, enfatiza la mujer. Lea aquí: Estación de gasolina en Torices: no hay infracciones urbanísticas

Recordemos que en más de una ocasión, los residentes de Torices realizaron plantones para tratar de impedir que este lugar fuera construido en el barrio, ya que el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) también lo prohíbe, sin embargo, el inspector de turno autorizó su funcionamiento y “ni el alcalde ni el Secretario del Interior, ni de Planeación hicieron nada para impedirlo”.

“Es notable la violación al POT, esa obra rompe con las normas urbanísticas. La licencia que le dieron era para comercio 1 pero la hicieron como comercio 3, algo no permitido en zona residencial. Las autoridades en Cartagena han sido permisivas, el alcalde, el Secretario del Interior, el inspector de policía, quien avaló la construcción de esta estación y la puso en funcionamiento sin importar el daño que reciben los residentes”, manifestó Álvaro Schorbogth, director de Vesseincol. Lea aquí: Vecinos de Torices esperan acciones tras terminación de estación de gasolina