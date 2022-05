Desde la Alcaldía Local 1 indicaron que en la administración pasada había recuperado el lote, pero resaltaron que las entidades encargadas del tema de las invasiones son la Policía y la Secretaría del Interior. El Universal se comunicó con esta última dependencia para conocer su posición al respecto, pero al cierre de esta edición no hubo repuesta.

“Le pedí ayuda a la Secretaría del Interior para limpiar ese lote y que pusieron policías a vigilar, pero nunca me respondieron”, dijo Silvia Baldiris, una de las afectadas por la falla geológica. Actualmente este sector se encuentra invadido por familias locales de bajos recursos y por venezolanos, quienes corren el riesgo de que en ese terreno ocurra nuevamente una tragedia. “Cuando el terreno lo empezaron a invadir nuevamente, yo como habitante del sector no hice nada, ya que nunca recibimos ninguna respuesta. En el último control de seguridad de la calle, hace como tres meses, estipularon que había unas 400 familias viviendo en ese lote. El 20% son familias de bajos recursos, el 40% son venezolanos y otro 40% son colombianos que viven del día a día”, expresó Baldiris.

En 2011 una falla geológica en el sector Las Lomas del barrio San Francisco dejó como resultado muchas casas rajadas y otras destruidas por completo. Atendiendo la situación, el Distrito reubicó a las familias afectadas con el fin de que no usaran ese terreno de alto riesgo para volver a construir sus viviendas.

Subsidio

Cuando se trasladaron a las personas a otros sitios en 2011, les prometieron que les darían un subsidio de indemnización, pero, según cuenta Baldiris, no a todos les pagan. Por otro lado, quienes sí reciben el dinero aseguran que no les alcanza para pagar un arriendo. “Hay personas que reubicaron y aún no les han pagado nada, están a la deriva pagando arriendo. A los que les pagan solo les dan $600 mil cada tres meses. Así es muy difícil que una persona pague arriendo, ya que el mínimo arriendo cuesta $400 mil mensualmente”, manifestó.

La Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres (Oagrd) indicó que estos pagos a las personas afectadas aún están vigentes y cada año hacen renovación del contrato para la liquidación de estos subsidios. “Por la falla geológica de San Francisco son unas 500 familias que reciben ese subsidio trimestralmente por parte de la Oficina de Gestión del Riesgo. El pago está al día y la primera jornada de este año se realizó a finales de marzo”, dijo la Oagrd.

Desde la oficina también aclararon que las familias que están viviendo en ese terreno no reciben ningún pago, ya que los beneficiarios deben cumplir con una serie de requisitos para acceder al subsidio y el más importante es no vivir en una zona irregular. “Por parte de la Oagrd hemos cumplido con notificar a las autoridades como son la Alcaldía, inspecciones de policía y la Secretaría del Interior, advirtiendo que ellos están en una zona de alto riesgo y deben hacer algo para frenar el crecimiento de esa invasión, pero no nos corresponde pagarles subsidios a los que viven en ese lugar”, finalizó la Oagrd.