¿Siguen en pie las protestas? Mototaxistas se reunirán con el Distrito

El pasado viernes 24 de febrero la Alcaldía de Cartagena dio a conocer las nuevas restricciones de movilidad para las motocicletas. A través del Decreto 0306, que rige desde el 27 de febrero y hasta el 31 de diciembre del 2023, establecieron que la restricción de día sin moto no aplicará los viernes, como venía rigiendo en la ciudad, sino que serán los segundos y últimos lunes de cada mes; sin embargo, el Distrito aclaró que la medida no aplicará este lunes 27 de febrero, sino desde el lunes 13 de marzo (segundo lunes de ese mes). Lea: Atención: ya no será viernes sin moto; cambia el día

La publicación de esta nueva medida ha causado todo tipo de reacciones entre los cartageneros, pues algunos están en contra y otros a favor. El Universal se fue a las calles para conocer las opiniones de usuarios de mototaxis, así como de motociclistas, conductores de taxis y ciudadanía en general.

Dos de los taxistas entrevistados fueron Freddy Muñoz y José Jiménez. Las posiciones de estos coinciden: “Era necesario realizar esto, se necesitaba un poco más de respeto. Los mototaxistas así se verían obligados a no salir los lunes y nosotros en este día tan demandante podemos ofrecer nuestros servicios de taxi. Los días sin moto es cuando más actividad tenemos”.

Por su parte, la opinión de los usuarios está dividida. Uno de ellos fue José Medina, quien aseguró: “Me da igual, sea lunes o sea viernes es lo mismo”.