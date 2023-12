$!Sigue el cobro doble del servicio de aseo en algunos barrios

La presencia de desechos sólidos expuestos al aire libre en distintos lugares de la ciudad puede representar un peligro no solo en materia de salud pública para los habitantes, también para la seguridad vial. Las empresas de aseo contribuyen a mantener las calles libres de obstáculos, pues una de sus misiones es mantener las vías libres de basuras, evitando accidentes.

“El apartamento donde vivo es nuevo, nos lo entregaron el año pasado. La administración al principio contrató a un carretillero para que botara los residuos. Yo soy ingeniera ambiental, por lo que entendí que no era el deber ser, así que hablé con el administrador y contactaron a Pacaribe. Ellos lograron cotizarnos, pero pasó el tiempo y no sabíamos en qué había quedado eso. Ante el desespero de seguir con el problema de las basuras, yo conseguí a una empresa que se llama Ingeaseo y todos en el edificio votamos para contratar el servicio, pero cuando llegó el fin de mes nos salieron en los recibos los dos cobros”, contó Viviana Wills a El Universal.

Pero este caso no es el único en la ciudad. Recientemente, habitantes del Edificio Azure, en La Carolina, indicaron que ya no saben qué más hacer, pues llevan meses pagando este servicio por partida doble.

Y agregó: "Solicitamos a la administración hacer una reunión con ambas empresas. De Pacaribe nos dijeron que ya nosotros éramos clientes de ellos, y no entendemos cómo es que hacen un cobro por un servicio que nunca han brindado, porque el contendor de basuras que tenemos tiene hasta el logo de Ingeaseo. No es para que estemos haciendo un proceso tan desgastante denunciando; pasamos las quejas y responden lo mismo. Me parece que los usuarios somos libres de escoger con qué empresa tomamos el servicio".

En estos momentos, tanto los habitantes de Ciudadela La Paz como lo habitantes del edificio Azure siguen participando en reuniones para evitar que siga el doble cobro