Ese macondo que Alexander Von Humboldt descubrió e identificó en sus exploraciones botánicas de 1800, y que crece, similar a la ceiba, en la zona del Caribe y el Darién colombianos, le dio nombre a una de las fincas de la región bananera que habitaba Gabo. Él tomó ese nombre y lo sembró en un universo imaginario que conocen muy bien sus lectores, como lo contó en Vivir para contarla:

“Lo había usado ya en tres libros, como nombre de un pueblo imaginario, cuando me enteré en una enciclopedia casual, que es un árbol del trópico parecido a la ceiba, que no produce flores ni frutos, y cuya madera esponjosa sirve para hacer canoas y esculpir trastos de cocina. Más tarde, descubrí en la Enciclopedia Británica que en Tanganyika existe la etnia errante de los makondos y pensé que aquel podía ser el origen de la palabra. Pero nunca lo averigüé, ni conocí el árbol, pues muchas veces pregunté por él en la zona bananera y nadie supo decírmelo. Tal vez no existió nunca”.

Y aunque muchos jamás hayan visto un macondo, el Nobel de Literatura le dio una relevancia inusitada por la sonoridad de sus sílabas, que ha derivado en iniciativas de siembra de la especie, como esta, a propósito de la efeméride del 29 de abril en Colombia.

La otra semilla que germinará

En el marco de la alianza entre la Fundación Gabo y la Fundación Santo Domingo, 30 jóvenes de las comunidades cartageneras de Ciudad del Bicentenario y Barú podrán aprender herramientas de comunicación comunitaria, verificación de información y producción de contenidos digitales. También se formarán en diseño, creación, autogestión, emprendimiento y sostenibilidad de los colectivos de comunicación.