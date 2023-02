¿Sí se van? Etcar habla sobre desalojo de Café del Mar

Luego de que se conociera el fallo del Consejo de Estado que ordena liquidar, dentro de un término no mayor de 6 meses, el contrato de arrendamiento con el Bar Restaurante Café del Mar, situado en el icónico Baluarte Santo Domingo, la Escuela Taller Cartagena de Indias (Etcar) se pronunció. Lea aquí: Café del Mar deberá desalojar las murallas, ¿por qué?

El director General de la Etcar, Rafael Cuesta Castro, aclaró que la sentencia solo se refiere al Baluarte Santo Domingo y al contrato de arrendamiento sobre ese espacio patrimonial.

Señaló que la Etcar suscribió el contrato con Café del Mar respetando lo dispuesto en el Manual de Uso Temporal y Aprovechamiento Económico del Espacio Público de las Murallas, así como de las normas legales vigentes para el año 2012, y que los recursos que se generan por concepto aprovechamientos económicos temporales y permanentes de los bienes, son única y exclusivamente invertidos en la administración, protección, conservación, restauración, puesta en valor y divulgación de los mismos. Le puede interesar: Café del Mar, dos décadas impulsando el turismo sostenible en Cartagena

Es de recordar que el Consejo de Estado también ordenó a la Escuela Taller realizar los estudios para determinar la administración directa o la entrega a un particular, del Baluarte Santo Domingo, de conformidad con las normas legales y constitucionales y teniendo en cuenta que el contrato de arrendamiento no es el mecanismo más adecuado para la administración de los bienes de uso público, por el conflicto entre el uso y goce exclusivo del particular y el uso público del baluarte.