Sí se tendrá que pagar la tragedia de San Francisco

El pulso

El Ministerio solicitó la aclaración, a la cual no accedió la Sección Quinta mediante auto del 20 de noviembre del 2019, porque “iba encaminada a controvertir la decisión adoptada y el mecanismo procesal empleado no era idóneo, además porque la providencia no contenía puntos que aclarar y tampoco fueron precisados en la petición, ratificando que solo se tramitaría la revisión solicitada por el Distrito”.

Otra tutela que se cae

Minvivienda al considerar que dichas decisiones afectaban sus derechos al debido proceso, defensa, contradicción, igualdad y acceso a la justicia, interpuso una nueva tutela, la cual fue declarada improcedente el pasado 22 de abril, por la magistrada Stella Carvajal Basto, de la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

Carvajal precisó que la solicitud de aclaración se resolvió oportunamente por el magistrado competente, además que “no adecuar el trámite de la solicitud de aclaración al recurso de súplica, no constituye un defecto procedimental que vulnere los derechos fundamentales invocados”. Igualmente, dejó claro que los recursos procesales son cargas de las partes y que Minvivienda fue quien eligió como estrategia de defensa la solicitud de aclaración y no el recurso de súplica. Le advirtió que “los errores en la defensa técnica de dicha entidad, no se los puede trasladar a la Sección Quinta del Consejo de Estado, ni tampoco pretender remediarlos a través de tutela”, dejando claro que los jueces no están facultados para modificar las actuaciones de las partes en su favor, porque “además de quebrantar la buena fe y la lealtad procesal, conllevaría a cuestionar la neutralidad de los jueces en el proceso judicial”.