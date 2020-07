“Si se caen con los vientos pueden matar a alguien”

Humberto Mercado, presidente de la JAC, señaló que desde el año 2017 se han realizado diversas gestiones ante las autoridades para que brinden una solución al respecto, pero hasta el momento sus peticiones no han sido resueltas y cada día la amenaza de un posible desplome de los árboles es mayor. “Llamamos al EPA, a la Oficina de Gestión del Riesgo, a la Alcaldía de la Localidad 2, pero hasta ahora todo ha sido protocolo, solo papeles y autorizaciones, pero sin soluciones concretas. Lo que necesitamos es que quiten ese peligro en su totalidad, que talen los dos árboles, a ellos los mató la pajarita hace rato y ya no hacen ningún aporte a la comunidad”, afirmó el dignatario.

“Solo nos dan autorizaciones y conceptos técnicos. La JAC no tiene recursos para mandar a cortar esos árboles y los vecinos tampoco. Eso no es algo que sale barato. Por eso solicitamos una mejor ayuda distrital con este problema. En estos días se han caído varios árboles en la ciudad, no queremos que los de Alcibia se desplomen y generen una desgracia, las casas alrededor tienen adultos mayores y población infantil”, finalizó Romero.