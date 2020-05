“Si no nos hacen la prueba a todos, tomaremos medidas”

Un hombre de 61 años es el primer caso confirmado como positivo para COVID-19 en el Cuerpo de Bomberos de Cartagena. Se trata de uno de los trabajadores más antiguos de este organismo, con más de 20 años de experiencia, a quien le detectaron recientemente la enfermedad y cuyo estado de salud, hasta ayer, era estable, aunque permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Madre Bernarda.

(Con 79 contagiados y 1 muerto, Cartagena llega a 768 casos de COVID-19).

De momento se desconoce a ciencia cierta cómo contrajo el virus, pues él reside en el vecino municipio de Villanueva, desde donde se movilizaba hasta la ciudad en transporte público cada vez que tenía turno.

Este socorrista hace parte de las unidades que permanecen en la estación del barrio Santa Lucía, donde sus más de 30 compañeros de sede están a la expectativa por conocer si también están contagiados, por eso hicieron un llamado a las autoridades de salud distritales para que les realicen pruebas a todos.

“La información que tenemos sobre el compañero es muy poca, solo que está hospitalizado, no sabemos qué pasará con él y tampoco con nosotros, solo esperamos que nos practiquen las pruebas y nos digan qué hacer. Estamos pensando que si no nos las hacen, no vamos a ir a trabajar porque no queremos exponer a nuestras familias”, sostuvo uno de los bomberos que pidió no publicar su nombre.