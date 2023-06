“Si no me tiro, la lancha me arrolla”, denuncian incidente en Castillogrande

“Decidí llegar hasta la boca donde están haciendo los trabajos en El Laguito, y cuando voy pasando por la zona donde salen las lanchas hacia Tierrabomba veo que viene una lancha de allá. Por precaución, siempre llevo un pito de emergencia y enseguida lo utilicé, pero el lanchero no me escuchaba y tampoco me podía ver, pues al ir levantada la proa, le tapaba la visibilidad”.

“Dios me iluminó, lo hice instintivamente, vi que no podía girar la tabla para desviarme porque no me daba tiempo, la lancha es más rápida. Entonces, me tiré hacia la izquierda en el momento justo y evité que me golpeara en la cabeza, porque venía directo. La tabla cogió hacia mí derecha, pero quedó el cable de seguridad en toda la mitad. Al pasar la lancha, nos arrastró de cada lado, a la tabla y a mí, pero el motor cortó el cable y fue cuando pude salir a flote, pues de otro modo me hubiera ahogado”.

Mayor control

El uso de guías en lanchas turísticas o de pasajeros a las islas es poco e inexistente. Ello aumenta el riesgo de accidentes por falta de visibilidad. Por eso, Torres propone hacer capacitaciones a quienes realizan este oficio. Lea: Naufragio en Cartagena: un muerto, 4 desaparecidos y 4 rescatados

“El llamado es a crear cursos pedagógicos y que además sea una iniciativa de los entes gubernamentales. Hay que estimular una pedagogía para que los pilotos entiendan que hay que mantener una precaución, además de conversar con los aficionados de las tablas, porque uno ingenuamente también sale solo y sin las precauciones del caso”, mencionó.