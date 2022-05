El día que no tengo plata para el desayuno no los mando al colegio porque no van a estar allá estudiando con hambre”. Con esas palabras la señora Ederlis Sánchez Contreras expresó la difícil situación por la que atraviesa junto con sus tres hijos (de 4, 12 y 14 años) a raíz de la suspensión del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en las instituciones educativas oficiales de Cartagena.

Ederlis es madre cabeza de hogar, reside en el sector Campo Bello del barrio Nelson Mandela y anhela que pronto se retome el servicio en los dos colegios donde estudian sus hijos, ese que se brindó por última vez el pasado 25 de marzo cuando se venció el contrato de los operadores Cartagena Express y Por los Niños de la Heroica con el Distrito.

“Yo soy ama de casa, lo que hago es vender frutas en la terraza y ese trabajo no da para sostener a una familia. El PAE para mí era una ayuda muy grande, sobre todo en la pandemia cuando daban los mercaditos. Este año lo que han dado es un pan con avena, pero eso servía para que los niños desayunaran”, añadió la madre, confesando que la situación económica es tan grave que en ocasiones solo comen una vez al día. “El día que no hay, no hay. Me toca hacer arroz con guiso de tomate en el almuerzo o comerlo con salchichón o vacío. Por eso es que quiero que vuelvan a dar el PAE”, expresó.