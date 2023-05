“Si los mandamos al colegio, no comemos”: padres de familia exigen ruta escolar

Cerca de 20 madres cabeza de hogar se fueron hasta la sede principal de la Institución Etnoeducativa e Inclusiva Antonia Santos, en el Pie del Cerro, a protestar para exigirle a la Secretaría de Educación del Distrito el transporte escolar para sus hijos con discapacidad auditiva.

Las manifestantes aseguran que en este 2023 no les han brindado el servicio, por lo cual un alto porcentaje de los 120 niños y niñas no han ido un solo día a clases. Así lo explicó una de las voceras del grupo, Nuris Guerra, señalando que el año pasado la contratación se hizo en abril, pero este año no hay claridad sobre el tema y los pequeños han perdido tres meses del calendario académico. Lea: Niños con discapacidades no están recibiendo clases por falta de transporte