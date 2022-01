“Siempre he respetado el derecho a las manifestaciones pacíficas y es voluntad del Distrito seguir respetándolas. La manifestación pacífica no puede ser desafiando a la autoridad ni paralizando a la ciudad en sectores como la Bomba del Amparo, Bazurto, patio portal de Transcaribe”, dijo Dau.

El mandatario de los cartageneros reiteró que garantizará el orden público de la ciudad y si los motociclistas insisten en bloquear la ciudad, no habrá conversaciones: “En Cartagena existe autoridad y hay que respetarla. No dudo que la mayoría de los mototaxis sean personas decentes pero hay algunos que son malandrines y violan las normas de tránsito”. (También le puede interesar: “Tiene una actitud grosera, arrogante y antipática”: mototaxistas sobre Dau)

Dau reiteró que se debe trabajar en una reglamentación que no incluya a los motociclistas que no son del gremio de los mototaxistas: “Yo comprendo la necesidad de trabajar pero detrás de esto hay una mafia que está promoviendo todo esto. Muchas de estas motos no pagan impuesto ni tienen Soat. Yo sé que estos decretos han perjudicado a personas que no viven en la informalidad. Debemos hacer algo para diferenciar quienes ejercen esta actividad”.

El burgomaestre concluyó: “Les ruego que no usen violencia. No busquen alterar la ciudad . No sean responsables de causar una tragedia en Cartagena. Les imploro que no salgan a bloquear la ciudad porque estamos dispuesto a dialogar. Si bloquean no hay conversaciones”.