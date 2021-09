Me causa tristeza e impotencia no poder hacer nada. Deseo regularizarme, ser censada e ingresar en el Registro Único de Vendedores, para poder normalizar mi rebusque de vida, la de mis hijos y sus alimentos”

Lusy Sossa, vendedora informal.

Desplazamientos incesantes

Lusy llegó a Cartagena en 2001, luego de ser amenazada por la violencia en Tiquisio, sur de Bolívar. “Es una situación bastante dolorosa, mi primer desalojo fue por los actores armados de mi pueblo, después, vengo a Cartagena y he sufrido una serie de desplazamientos interurbanos”, narró. En sus términos, indicó que por su activismo social en pro de los comerciantes de la economía informal cartagenera, se ha sentido señalada y perseguida por las autoridades.

Además, al ser víctima del conflicto armado, lidera el tema en la ciudad. “Tengo una organización llamada Mujeres, Derechos y Paz, conformada hace ocho años, que defiende los derechos humanos de las mujeres víctimas”, precisó Sosa. Un liderazgo comunitario de 18 años que, para la Clínica Jurídica de la Universidad de San Buenaventura, es “óptimo para transformar e integrar a personas como Lusy como motores de desarrollo social, limpieza y apoyo a la seguridad de los sectores donde estacionan sus comercios”.

Dicha área de la universidad asesora legalmente a Lusy, como “su aporte a defender y visibilizar los intereses de grupos que, tradicionalmente, han sido vulnerados o perseguidos, y a los que se les ha impedido realizar sus actividades con la tranquilidad que las han hecho siempre. Un respaldo jurídico ante la necesidad imperante de quitarlos de ahí, desalojarlos de un lugar en donde ejercen sus labores desde hace un tiempo considerable”, resaltaron desde la Clínica Jurídica.

Lusy, por su parte, considera que “las garantías de no repetición y revictimización no tienen ningún efecto en su historia. Todos estos sucesos me recuerdan el episodio terrible de mi desplazamiento. No es fácil para mí, soy una madre cabeza de hogar con tres hijos adolescentes que dependen de mí, necesito urgentemente ganar el día a día”.